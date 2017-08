Næringskrav kan velte 15 nye boliger

På tomten der de to eneboligene, rød og gul, står, har selskapet BFU Eiendom AS planer om å bygge 15 leiligheter i samme stil som Vågentunet like nedenfor. Før de starter å planlegge et nybygg ber de Rennesøy kommune om å få slippe unna kravet om næringslokaler i første etasje. Saken skal behandles i planutvalget tirsdag 22. august. FOTO: Sigbjørn Berentsen.