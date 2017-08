Bygdebladet møtte Erlend Kristensen i Miljøpartiet De Grønne og Roy Steffensen i Fremskrittspartiet. Det ble det en duell om framtidas jobbskaping om, og de to er ikke enige. FOTO: Sigbjørn Berentsen.

Miljøpartiet De Grønne i Rogaland mener at Frp-politikk er klimatrussel og teknologiødeleggende. Roy Steffensen mener det er et paradoks at MDG trenger Frp-politikk for at deres egen skal lykkes.