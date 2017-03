 Gratulerer Frp med norgesrekord i bompenger

Stortingsrepresentant fra Rogaland for Ap, Torstein Tvedt Solberg, synes ikke det er imponerende at samferdselsministere Ketil Solvik-Olsen (Frp) leverer saken om Rogfast til Stortinget rett før siste tidsfrist. Tvedt Solberg gratulerer i stedet Frp med ny norgesrekord i å kreve inn bompenger.

– Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) garanterte at Rogfast-saken skulle leveres i 2016, så det som kommer i dag er et halvt år forsinka, sier Torstein Tvedt Solberg, stortingsrepresentant for Rogaland Ap.