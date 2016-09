 Dette er folkehelse

Elsa Vistnes er en av de aktive personene i Livsglede for eldre i Randaberg. Hun er glad anbefalingen fra rådmannen om å støtte foreningen med penger årlig. FOTO: Arkiv.

Rådmannen i Randaberg synes Livsglede for eldre gjør en så god jobb i den grønne landsbyen at foreningen er verdt et årlig tilskudd på 15.000 kroner.