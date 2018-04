«Bypakke Nord-Jæren» skal bli til «Bymiljøpakken»

Leder i styringsgruppa, vegdirektør Terje Moe Gustavsen, i et tidligere møte i Bypakke Nord-Jæren. 4. mai må Moe Gustavsen og resten av styringsgruppa ta stilling til om det er en god idé å skifte navn til «Bymiljøpakken». FOTO: Arkiv

Sekretariatet for Bypakke Nord-Jæren anbefaler å skifte navn til «bymiljøpakken» for at det skal bli lettere å kommunisere behovet for innkreving av bompenger og nye måter å forflytte seg på (mobilitet).