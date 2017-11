Vi tenker helhet hele tiden

Godt samarbeid: Eier av Landsbybakeriet, Janniche Håland (t.v) og eier av Landsbystrikk, Wenche Kjellesvik Eriksen, mener det er viktig at nisjebutikkene jobber godt sammen for å få til et helhetlig sentrum. alle Foto: Kathrine Knutsen FOTO: Kathrine Knutsen