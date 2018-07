Vanningsforbudet utvidet - ikke lov å vaske bil eller terrasse

Fint vær over en lengre periode har ført tørke. Nå innføres vanningsforbud grunnet mindre vann i vannkildene og høyt vannforbruk. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

Tørt og varmt vær over lengre tid har gjort at tirsdag ble innført forbud mot hagevanning for private husholdninger i Finnøy, Rennesøy, Kvitsøy, Randaberg, Sola, Stavanger, Sandnes, Gjesdal, Time, Klepp og Hå kommune. Onsdag melder IVAR i en pressemelding onsdag, at det heller ikke er lov å vaske bilen eller terrassen eller annet som krever mye vann. Forbudet utvides også til å gjelde for bedrifter.