Ukas bedrift - Orden på sysakene og regnskapene i litt over 10 år

Tallknusere: Her er hele bedriften utenfor sine lokaler. Håvard Bø, Møyfrid Bø, Kirsten Kolnes og Magdalena Adamzcyk trives godt her. Selv om de deler bygget med flere andre selskap, har de stor nok plass til at de kan tenke seg å bli et par flere. ? Foto: Andreas Ramsay Thorsen