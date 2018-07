Tour des Fjords og Tour of Norway slås sammen til et etapperitt

Roy Hegreberg (til venstre), daglig leder for Tour des Fjords, og Birger Hungerholdt, daglig leder i Interspons AS, er fornøyd med å samle ressurser og kompetanse til det som vil bli et nytt arrangement. Foto: Pressefoto, Tour des Fjords AS

Tour des Fjords AS og Interspons AS er enige om å slå sammen Tour des Fjords og Tour of Norway til et etapperitt som skal gå over seks dager. Tour des Fjords AS blir eier av det nye rittet, mens Interspons er med som samarbeidspartner.