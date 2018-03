Tone har byttet ut bilen med elsykkel

Drahjelp: Tone M. Haugen får ekstra god hjelp i oppoverbakker og i motvind på elsykkelen sin. FOTO: Ingvild Olaussen

I tre år har Tone M. Haugen syklet til jobb på elsykkelen sin. Nå slår hun et slag for fremkomstmiddelet, som hun mener både er effektivt, enkelt og passende for alle.