Sykefraværet nærmer seg nå ti prosent

Undersøkelse: Personal- og organisasjonssjef Kristin Bø Haugeland forteller at Randaberg kommune skal gjennomføre medarbeiderundersøkelse til våren. Foto: Kirsti Kastrup Sømme FOTO: Kirsti Kastrup Sømme

I år ligger Randaberg kommune an til å få et samlet sykefravær på 9,5 prosent. Det betyr at arbeidstakerne i gjennomsnitt er hjemme hver tiende dag.