Suksess for nytt treningssenter

Rekord: Det var mange som meldte seg inn i det nye treningssenteret på lørdag. Silje Simonsen forteller at åpningsdagen er en rekord blant Sky Fitness-sentrene. FOTO: Privat

Lørdag forrige uke åpnet treningssenteret Sky Fitness i Torvmyrveien i Randaberg. Daglig leder Silje Simonsen forteller at åpningsdagen gikk over all forventning.