Stor prisforskjell på eiendom

Ingermarka 23 er solgt for kr 4.300.000 fra May Karin Gismervik til Anders Skjørvestad Larsen og Caroline Kloster Olsen. FOTO: Sigbjørn Berentsen

I oktober er et hus ved veikrysset Grødemveien - Ryggveien i Randaberg solgt for 5 millioner kroner, og et hus i krysset Ydstebøveien - Skjeraveien på Kvitsøy er solgt for 1.650.000 kroner.