Stavangerrregionen Havn IKS skal bygge 100 meter mer offentlig kai i Mekjarvik

Ved denne kaien ved Cameron er det at Stavangerregionen Havn IKS vil utvide kaiarealer i Mekjarvik. FOTO: Sigbjørn Berentsen.

Stavangerregionen Havn IKS har behov for mer kaiareal etter at selskapet mistet mye som følge av byutvikling i Stavanger Øst. Nå er selskapet klar for å legge til rette for mer offentlig kai i Mekjarvik.