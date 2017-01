Randaberg vil ha verdiøkning i Mekjarvik alene

Her som rådmann Magne Fjell står i mellom Harestad og Mekjarvik skal bli et enorm massedeponi i byggeperioden for Rogfast. Rådmannen står fjellstøtt på at Randaberg kommune ikke skal dele verdiøkningen området får som følge av Statens vegvesen sin utfylling av steinmasser her. Vegvesenet mener at vegprosjektet bør få denne for at det kan gi lavere bompenger for bilistene. FOTO: Sigbjørn Berentsen (arkiv).