- Plantene klarer seg veldig bra

Til tross for tørke og varme i en lengre periode, blomstrer det i hagen til Endre Gunleiv Sande, sekretær i Randaberg Hagelag. - Jeg ser at det har vært litt aktivitet på hagegruppen på facebook, men det er ikke hagene tørken er verst for, sier Sande.