Nyoppusset grendahus klart for utleie

NY KLEDNING: Eivind Vistnes (t.v.) og Iris Goa Tunge, her i ferd med å fjerne gammel bordkledning fra kortsiden på grendahuset. Foto: Kirsti Kastrup Sømme Foto: Kirsti Kastrup Sømme

En grepa dugnadsgjeng sørger for at det over 100 år gamle skolehuset på Raustein i Randaberg blir nytt.