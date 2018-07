Lokal deltager i NM i sunn fastfood

- Mange vet vet ikke at vi har sunne og gode alternativer pølse, som alle ser for seg når de tenker på bensinstasjon og mat, sier Monica Lossius, daglig leder Cirkle K Randaberg. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

NM i sunn fastfood arrangeres for femte året på rad av Opplysningskontoret for frukt og grønt. Gatekjøkken, kiosker, bensinstasjoner og andre utsalgssteder for fastfood deltar rundt om i landet.