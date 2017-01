Lager et løp for alle

Frivillige: Marianne Hebnes (f.v.), Jamie Middleton, Olav Nybø, Kathrine Knutsen og Anne Grødem jobber alle på dugnad for å starte opp Livsgnistløpet. FOTO: Ingvild Olaussen

12. mai arrangeres Livsgnistløpet for første gang et løp for alle fundert på frivillighet fra A til Å.