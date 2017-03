Kvitsøy Sjøtjenester vil investere 10 millioner i verksted, lager og testområde

Denne skissen viser hva Kvitsøy Sjøtjenester ser for seg i ved Grøningen ved Ydstebøhavn, og ønsker å kjøpe en kommunal tomter, som er regulert til næringsaktivitet på hver side av broen midt i bildet. Det krever noe utfylling i sjøen, og en større tank som står igjen etter tidligere hummervirksomhet skal fjernes. FOTO: Kvitsøy Sjøtjenester/skisse.

Kvitsøy Sjøtjenester AS trenger nytt areal for å ha muligheter til å vokse. Etter at Kvitsøy kommune ikke vil ha dem på Krågøy, har de rettet blikket mot Grøningen, der eneste kommunale areal regulert til næring, finnes.