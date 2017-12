Kristine er klar til å vie

Tungenes fyr: Kristine Enger viser rundt inne i «uthuset», som er en av flere muligheter for vielse på Tungenes fyr. Det er tenkt at vielsene skal skje utendørs, men med «uthuset» som et alternativ ved dårlig vær. Kafébygget kan leies om par ønsker at vielsen skal skje der. Foto: Kathrine Knutsen FOTO: Kathrine Knutsen