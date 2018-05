Klostergarden kan vinne pris

Neste uke kan Klostergarden vinne Markedsføringsforeningen i Stavanger sin markedsførerpris. Her er gårdseiere Inger Lise Aarrestad Rettedal og Anders Schanche Rettedal under finalen i Det Norske Måltid 2016, hvor de vant pris for sin markedsføring av gården. FOTO: Arkiv/Bitmap