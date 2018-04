Jakter på brukte batterier

Gjenbruk: Jenny Røstad Lunde (f.v.), Liam Skarpenes, Theodor Hopsdal og Mari Helland i 4c synes det er viktig å bruke de brukte batteriene igjen, siden det er bedre for miljøet. FOTO: Ingvild Olaussen

I løpet av de siste ukene har elevene i klasse 4c på Harestad skole samlet inn over 50 kilo brukte batterier for å gjøre en innsats for miljøet.