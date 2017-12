Interesse for landsbyhotell

Landsbyhotell?: Under julefrokostmøtet for næringslivet, i regi av Randaberg Landsbyforening, luftet randabergordfører Kristine Enger tanken om et midlertidig landsbyhotell. FOTO: Kathrine Knutsen

Firmaet Wexus Gruppen AS har meldt sin interesse for å sette opp et midlertidig hotell på tomta hvor Harestad ungdomsskole står i dag mens Rogfast bygges.