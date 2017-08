I Prestvågen driver de frivillige kafé

FRIVILLIG: Gunvor Tollefsen (f.v.) sørger for kaffe til «strikkedamene» Sigrid Finnesand, Solfrid Finnesand og Aslaug Finnesand. alle Foto: Kirsti Kastrup Sømme FOTO: Kirsti Kastrup Sømme

Åtte flittige hender er i aktivitet rundt bordet der det ligger 20 bamser som går til et godt formål. Serveringen står to frivillige for.