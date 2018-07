Hjelper andre å hjelpe

- Eli er en energisk og engasjert dame. Nå må hun bruke tid på seg selv, da ønsker jeg å hjelpe henne, sier Janne Cecilie Haga Rasmussen. Foto: Michael Chr. A. Simonsen

- Jeg vet at Eli ikke har fått gjort like mye i år som hun har ønsket. Da tenkte jeg på hva jeg kan gjøre for å bidra, sier Janne Cecilie H. Rasmussen som har startet en innsamlingsaksjon for å hjelpe Eli Svanhild R. Thorsen og hennes arbeid for barn i Kambodsja.