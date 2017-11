Frykter tilbudet ved skolen blir utarmet

FRYKTER KUTT: Oddbjørn Lunde (Utdanningsforbundet) (f.v.), Georg Harestad (Skolenes Landsforbund), Kristin Bjelland (Lektorlaget), Per Jostein Haugen (ansvarlig for skolens kontakt med næringslivet) og Jan Helge Schultheiss (NITO) representerer ansatte på Randaberg videregående som frykter at tilbudet ved skolen blir dårligere. De er også redd for at arbeidsplasser ved skolen vil forsvinne. FOTO: Kirsti Kastrup Sømme