Front mot front på Grødem i Randaberg

To biler kolliderte front mot front i Torvmyrveien på Grødem fredag ettermiddag. FOTO: Sigbjørn Berentsen.

Ved 17-tiden fredag ettermiddag kolliderte to biler i Torvmyrveien ved Grødem nær Grødem kirke. To personer ble tatt med i ambulanse for sjekk enten på legevakt eller sykehus.