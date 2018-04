Fikk igjen gullring som var mistet i sau

«Din Mirjam» står det i gullringen som Jone Holgersen og datteren Leah fant med metallsøker på Ydstebø. FOTO: Jone Holgersen

Per Albin Ydstebø på Kvitsøy hadde aldri trodd at forlovelsesringen, som han mistet i en sau under lemminga for cirka 15 år siden, skulle komme til rette.