Fikk 4500 i gebyr for overlast

Sjåføren måtte laste om før han fikk kjøre videre fra kontrollplassen på Sokn. FOTO: Arnstein Stangeland/Statens vegvesen

Sjåføren måtte laste om på godset for å komme ned på lovlig vekt for kjøring på offentlig vei, etter at han ble stanset i vegvesenets kontroll på E39 i Rennesøy i går.