- Det er for det sosiale og samholdet, sier Anne Gro Hamre fra Randaberg Frivilligsentral, nummer to fra venstre. Her fra artikkel i februar, om at Nasjonalforeningen for folkehelsen etablerte et nytt tilbud, kalt Aktivitetsvenn for personer med demens. Camilla Svela (t.v.), Anne Gro Hamre, Sissel Nedrehagen og Tone Tvedt Nybø. Foto: Arkiv, Sigbjørn Berentsen