- Det er en ære å bli spurt

Henie Onstad Kunstsenter skriver i forbindelse med senterets jubileum at - Vi spurte oss selv hva som er den sjangeroverskridende, nyskapende elektroniske musikken i 2018, og kom frem til at det var naturlig å be kongen av space disco og en av de mest sentrale aktørene på den norske elektroniske musikkscenen gjennom 20 år – Lindstrøm – om å lage bestillingsverket til Henie Onstads femtiårs jubileum. Foto: Pressefoto Henie Onstad Kunstsenter