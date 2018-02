Byggeprosjektet ble minst 20 millioner dyrere enn forventet

Så langt ligger prognosen for byggeprosjektet 20 millioner over budsjettet som ble vedtatt i mai 2017, men det utelukkes ikke at sluttregningen kan bli enda dyrere. FOTO: Arkiv

Budsjettet for byggingen av Harestad skole og Randaberg kulturscene var på 280 millioner. Det ser ut til at sluttregningen ender på over 300 millioner.