Anmeldt for dårlig lastsikring

Slik kan det se ut dersom lasten ikke er forsvarlig sikret. Dette kjøretøyet ble i dag stanset i Statens vegvesens kontroll ved E39 på Sokn i Rennesøy. FOTO: Arnstein Stangeland/Statens vegvesen

To sjåfører fikk kjøreforbud på grunn av for dårlig lastsikring, og en blir anmeldt for forholdet, etter at de ble stanset i Statens vegvesens kontroll på Sokn i dag.