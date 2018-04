Partimåling: Knallblått politisk flertall i Nye Stavanger kommune

Frank-Arild Normanseth fra Renensøy er en av to nestledere i Nye Stavanger Høyre. FOTO: Høyre.

I den første partimålingen for Nye Stavanger kommune styrker Høyre seg merkbart, men også Senterpartiet gjør et byks fram i forhold til sist kommunevalg i 2015. SV ser imidlertid muligheter for rødgrønn side sammen med sentrumspartiene.