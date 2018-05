 Eiendomsskatt nødvendig for å opprettholde bærekraftig drift

Prosjektrådmann for Nye Stavanger, Per Kristian Vareide, anbefaler at Fellesnemda 4. juni sier ja til å videreføre eiendomsskatt i den nye storkommunen. Her er han i møte i Fellesnemda i Rennesøy kulturhus i mars i år. FOTO: Sigbjørn Berentsen (arkiv).