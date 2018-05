Kristian Pallesen advarer mot nytt storhotell og nedbygging av landbruksjord på Kvitsøy. FOTO: Arkiv

De siste månedene har nyheten om at Alfred Ydstebø og Base Gruppen AS planlegger å bygge et storstilt hotell på Kvitsøy spredd seg, blant annet gjennom artikler i Aftenbladet og nå sist på folkemøte på Kvitsøy.