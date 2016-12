Forvridd elendighetsbeskrivelse fra Sp

Sp har ledet Rennesøy kommune inn i et økonomisk uføre, mener Åge Sola i Rennesøy Høyre. FOTO: Sigbjørn Berentsen (arkiv).

Senterpartiet i Rennesøy ved Øydis Westersjø har i leserinnlegg uttalt at alt skal bli så mye verre når Rennesøy blir en kommunedel av Nye Stavanger. Hun kommer med påstander om at kommunestyret trosser folkeviljen og at Rennesøy er så veldrevet.