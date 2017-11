Randaberg kommune må kutte, eller effektivisere, driftsbudsjettene sine med mange millioner i 2018, i følge rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2018 - 2021. FOTO: Kirsti Kastrup Sømme/arkiv.

Økonomisjef i Randaberg kommune forsikret mandag politikerne om at kommunen har et godt utgangspunkt og at det er god styring.