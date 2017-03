 Utrolig kjekt å få næringspris

Daglig leder i Rennesøy Stein AS, June Eike, tok imot næringsprisen Pilå i Kulturbruk 44/4 på Bru tirsdag kveld. FOTO: Ragne Farmen(Næringsforeningen i Stavanger-regionen

Tirsdag ble Rennesøy Stein AS utnevnt som årets bedrift i Rennesøy 2016 for stabil vekst og god lønnsomhet over flere år.