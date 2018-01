Populært ungdomstilbud i Randaberg

Konsert: Under Vår- og Høstmarken liker U59 å sette opp et telt på torget i Randaberg sentrum. Her inne fra teltet i 2016, hvor Teodor Bø og David Hellestræ spilte egenlagde låter. FOTO: Truls Clausen Waage

2017 var et rekordår for ungdomsklubben U59, med et besøksgjennomsnitt på 53 ungdommer hver fredag.