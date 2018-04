Duket for festkonsert

Reprise: Theodora Høie sang og spilte piano under Kvitsøylyds første mellematkonsert i september. På lørdag inntar hun igjen scenen, denne gangen på festkonserten i aktivitetshallen. FOTO: Privat

På lørdag er det endelig klart for en stor festkonsert for kvitsøybuen etter et halvt år med mellematkonserter i fellessatsingen Kvitsøylyd.