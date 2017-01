Bygdebladet fikk hederspris

Avisen fikk hedersprisen for sitt arbeid med å synliggjøre frivilligheten i Randaberg kommune.

– Bygdebladets engasjement viser at vi har en lokalavis som bidrar aktivt og positivt inn i lokalsamfunnet. Flere av de frivillige måtte overtales til å stå fram i avisa. Desto viktigere har det vært at Bygdebladet har klart å gjøre dem synlige. Frivillige som legger ned mange timers arbeid til glede og nytte for andre, fortjener å bli sett, og det at de synes blir til inspirasjon for alle andre, sa ordfører Kristine Enger i sin tale.

Journalist Kathrine Knutsen og redaktør Kirsti K. Sømme mottok blomster og et spesialdesignet fat laget av Smed T. Kristiansen AS på vegne av avisen.

– Prisen var en stor og veldig hyggelig overraskelse. Det har vært flott å lage reportasjer om det frivillige arbeidet i Randaberg. Frivilligheten betyr utrolig mye for så mange, og vi er stolte over å ha vært med på å vise fram det gode frivillige arbeidet og de gode menneskene i lokalmiljøet, sier Knutsen og Sømme, og legger til:

– 24. januar summerer vi opp arbeidet vi har gjort gjennom hele 2016 i en egen avis der alt innhold, fra artikler og reportasjer til annonser, handler om frivillighet, ildsjeler og dugnad. Dette inspirerer oss til å satse videre på god journalistikk og nær kontakt med innbyggerne i den grønne landsbyen og våre to andre dekningskommuner. Tusen takk for hedersprisen.

Begrunnelse

Her er hele ordførerens begrunnelse for valget av Bygdebladet som mottaker av hedersprisen i 2016:

«I Randaberg blir det gjort en stor frivillig innsats fra et bredt spekter av organisasjoner, grupper og enkeltpersoner. Årets hederspris går i år til en aktør som har bidratt til å synliggjøre frivilligheten i den grønne landsbyen, og som virkelig har fått fram hvor mangfoldig det frivillige arbeidet er. Gjennom 20 større artikler i 2016 har vi møtt engasjerte representanter for frivilligheten gjennom avisen. Vi har fått innblikk i hva deres innsats betyr for å skape samhold, trivsel og tilhørighet i landsbyen.

Selv om ikke verdien av det frivillige arbeidet lar seg tallfeste, har Bygdebladet likevel klart å få fram hvor mange timer frivillig arbeid som legges ned. Det skal bli spennende å lese oppsummeringen som kommer i en egen temaavis nå i januar.

Se bildet større Fat: Bygdebladet mottok blomster og et spesialdesignet fat laget av Smed T. Kristiansen i forbindelse med hedersprisen. FOTO: Kathrine Knutsen

I tillegg til artiklene har Bygdebladet gjennom året, i samarbeid med aktørene på Landsbyhuset, arrangert og ledet debattkvelder hvor frivillig arbeid er satt i fokus fra ulike innfallsvinkler. Hele denne satsingen, med å løfte fram frivilligheten, er en del av et større prosjekt i regi av Landslaget for lokalaviser (LLA) som Bygdebladet deltar i.

Bygdebladets engasjement viser at vi har en lokalavis som bidrar aktivt og positivt inn i lokalsamfunnet. Flere av de frivillige måtte overtales til å stå fram i avisa. Desto viktigere har det vært at Bygdebladet har klart å gjøre dem synlige. Frivillige som legger ned mange timers arbeid til glede og nytte for andre, fortjener å bli sett, og det at de synes blir til inspirasjon for alle andre.

For sitt omfattende journalistiske arbeid i hele 2016, med å løfte fram og synliggjøre frivilligheten i Randaberg, mottar Bygdebladet ordførerens hederspris for 2016.»

Ordførerens hederspris i Randaberg tildeles ikke hvert år, men når ordføreren mener at det er noen som fortjener en påskjønnelse som ikke fanges naturlig opp av noen av de andre prisene som gis.