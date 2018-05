 Bli med på årets randabergmarsj

FRISK OG SPREK: Harry Rasmussen og Sandnes Tur og Trim har laget tre ulike løyper. Den lengste går forbi Viste og deretter rundt Hålandsvannet. Foto: Kirsti K. Sømme FOTO: Kirsti Kastrup Sømme

Like sikkert som at det er vår i luften, er det at Harry Rasmussen inviterer til Randabergmarsjen. I år går den av stabelen på Kristi Himmelfartsdag.