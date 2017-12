 Skal Nye Stavanger bli landets beste kommune på havbruk, må vi kartlegge havbunnen

Tirsdag 4. desember skal medlemmene i Fellesnemda for Nye Stavanger bestemme om de vil være med i et sleiselag hvor inngangsbilletten er 1,5 millioner kroner. Den nye kommunen vil bli pilot i arbeidet med å kartlegge havbunnen langs kysten for å finne nye arealer til oppdrett- og havbruksaktiviteter. FOTO: Sigbjørn Berentsen.