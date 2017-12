Miljøpartiet og SV advarte mot at Nye Stavanger blir med på å kartlegge havbunnen langs kysten

Eirik Faret Sakariassen i Stavanger SV (med briller) stemte for Torfinn Ingeborgrud i Miljøpartiet De Grønne sitt forslag om ikke å bruke 1,5 millioner kroner over tre år for å kartlegge havbunnen langs kysten. Tor Bernhard Harestad i Rennesøy Frp (med ryggen til fra venstre) er enig med SV, men stemte mot Miljøpartiets forslag. Til høyre (med ryggen til) Jon Olav Runestad i Finnøy Ap. FOTO: Sigbjørn Berentsen.

Med 31 mot to stemmer stemte Fellesnemda for Nye Stavanger at den nye kommunen skal gå i front for å kartlegge havbunnen langs kyst-Norge for å finne nye arealer for oppdrett av fisk og andre arter.