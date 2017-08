Ny storkommune skal bygges på to år

Dette er medlemmene i styringsgruppa for Nye Stavanger kommune, som har vært i aktivitet siden 29. september i fjor. Nå er den historie og Fellesnemda, som har hovedansvaret for å bygge den nye kommunen, skal formelt velges på et felles kommunestyremøte hos Fylkesmannen i Rogaland mandag 21. august. FOTO: Sigbjørn Berentsen (arkiv).