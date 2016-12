Mer makt til større kommuner

Dette er Finnøy (t.v.), Stavanger og Rennesøy sine kommunevåpen i dag. Om det skal lages et helt nytt kommunevåpen, blir tema for diskusjon de neste årene. Høyre/Frp-regjeringen vil nå at kommunestyret selv skal bestemme kommunevåpen og -navn. FOTO: Sigbjørn Berentsen (montasje).