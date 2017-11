Bekymring for at sammenslåing vil gå ut over tjenestetilbudet i kommunene

Kari Nessa Nordtun i Stavanger Ap sa at sammenslåingsprosessen ikke må koste mer enn den smaker. Hennes partifelle Dag Mossige (t.v.) var enig med Eirik Faret Sakariassen (Stavanger SV) var enige om at det ikke vil være lurt å kutte på frikjøp av tillitsvalgte når ny kommune skal etableres. Til høyre, Jon Olav Runestad i Finnøy Ap. FOTO: Sigbjørn Berentsen.

Det er skepsis til deler av planlagt ressursbruk i Fellesnemda for Nye Stavanger. Sp og Frp kritikk mot å bruke 5 millioner til frikjøp av tillitsvalgte de neste to årene ble avvist. Men representantene er enige om å synliggjøre utgiftene med dette for statsråd Jan Tore Sanner (Høyre).