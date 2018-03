Gammel historie og nye folk i bygda

GODE NABOER: Frode Kvanvik (t.v.) flyttet fra byen til Finnesand for snart fire år siden. Odd Jakob Finnesands familie drev butikk her i mer enn hundre år. ALLE Foto: Kirsti Kastrup Sømme FOTO: Kirsti Kastrup Sømme

Det var annerledes før. Nå har vi et fjernsyn som vi sitter og glor på, sier Odd Jakob Finnesand. Han innrømmer at han savner butikken som familien drev i over 100 år.